Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı
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Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

26.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:39
Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

Gaziantep'te, yeni tip korna virüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Gaziantep'te, yeni tip korna virüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında son 24 saatte kuralara uymadığı tespit edilen 414 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 279, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 128 kişi ilke 20 yaş altında olup sokağa çıkan 2 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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