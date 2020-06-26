Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı -Gaziantep'te kurallara uymayan 481 sürücüye ceza yazılırken, 33 araç trafikten men edildi Gaziantep'te denetim ve trafik uygulamalarına aralıksız devam eden polisler kuraları ihlal eden sürücü ve araçlara ceza yağdırdı.

Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

-Gaziantep'te kurallara uymayan 481 sürücüye ceza yazılırken, 33 araç trafikten men edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te denetim ve trafik uygulamalarına aralıksız devam eden polisler kuraları ihlal eden sürücü ve araçlara ceza yağdırdı.

Gaziantep'te polis 24-25 Haziran günleri yapılan trafik uygulamalarında 3 bin 524 araç ve sürücü denetlendi. Yapılan kontrollerde 481 araç sürücüsüne veya araç plakasına trafik cezası uygulanırken 33 araç trafikten men edildi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Perilikaya mahallesinde bir işyerinden meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı paralarla birlikte yakalandı. Çalınan paralar sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, KADES uygulamasını tanıtırken bir yanda da maske ve sosyal mesafe uyarılarını devam ettiriyor.

Kaynak: İHA