Kuralları hiçe saydılar, 11 ayda 2 bin 75 can kaybı yaşandı

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarında can kayıplarını azaltmak için çeşitli tedbirleri hayata sokmasına rağmen kural tanımayan sürücüler yılın 11 ayında yine ocak söndürdü. 2020'nin Ocak-Kasım döneminde meydana gelen 338 bin 235 kazada 2 bin 75 kişi hayatını kaybetti, 214 bin 715 kişi yaralandı. Resmi verilere göre, ülke genelinde yılın 11 aylık döneminde sadece kaza yerinde 6 kişi kazalarda can verdi. Bursa'da aynı dönemde yaşanan kazalarda 60 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 358 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Kasım dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Kural tanımaz sürücülerin frene basmadığı geçen Kasım ayında 29 bin 532 kaza meydana geldi. Sadece bir aydaki kazalarda 194 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 17 bin 629 kişi de yaralandı. Yılın 11 aylık döneminde ise ülke genelinde 338 bin 235 kazada 2 bin 75 kişi hayatını kaybetti, 214 bin 715 kişi yaralandı. 11 aylık dönemdeki 146 bin 512 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 11 bin 742 kazaya yayalar, 4 bin 469 kazaya araç kusurları, 839 kazaya yol ve 2 bin 453 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 3 bin 855 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 784 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aşırı hız yapan bin 503 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden 816 sürücü de kazaya karıştı. Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamak, yayalara geçiş hakkı vermek kuralını ihlal eden bin 397 sürücü de yaralamalı kazaya sebebiyet verdi.

Bursa'da 7 bin 358 yaralı, 60 can kaybı

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesini kapsayan resmi kaza verilerine göre yılın 11 aylık döneminde Ankara'da 121, Bursa'da 60, İstanbul'da 89 ve İzmir'de 119 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2020'nin ilk 11 ayında 5 bin 51 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da, 60 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 7 bin 358 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerdeki kayıpla birlikte bilançonun daha da ağırlaştığı öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen trafik polisleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre 11 aylık dönemde ülke genelinde 16 milyon 167 bin 252 sürücü ve yayaya para cezası kesildi. Ocak - Kasım döneminde alkol alıp direksiyona geçen 158 bin 992 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 1 milyon 142 bin 737 araç trafikten men edildi. Mesai mefhumu tanımadan sürücülere karşı denetimleri sürdüren trafik polisleri, ülke genelinde 11 ayda tam 183 bin 607 sürücü ve araca yasal işlem uyguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı