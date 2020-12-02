Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı
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Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı

02.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:52
Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan 5 yabancı uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan 5 yabancı uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı.

İlkadım ilçesinde pandemi denetimlerini titizlikle sürdüren İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerinin dikkatini bir berber salonundaki hareketlilik çekti. Hürriyet Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren dükkanı denetleyen zabıta ekipleri, kendilerini gören yabancı uyruklu şahısların etraflarından maske bulma arayışına girdiğini gördü. Yüzlerinde takılı olması gereken maskeleri, üzerlerinden çıkarmaya çalışan yabancı şahıslar; ceplerindeki maskeleri çıkarsalar da ceza yemekten kaçamadılar. Tıraş yapan berber hakkında 'maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamaktan' işlem yapılırken, kuralları hiç sayarak maske takmayan 5 yabancı uyruklu şahsın her birine de 900 TL cezai işlem uygulandı.

"Tehdit bitene kadar denetimler sürecek"

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Halk sağlığını korumak adına denetimlerin devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Zabıta, emniyet güçlerimiz ve sağlık müdürlüklerinde görevli ekiplerimiz, ilçemizdeki iş yerlerinin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol ederek bilgilendiriyor. Salgın tehdidi bitene kadar tedbirlerin harfiyen uygulanması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vaka sayısının artmasını da dikkate alarak halkımızın, maske, hijyen ve fiziksel mesafe kuralına uymalarını bir kez daha hatırlatıyorum" dedi. - SAMSUN

Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı
Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı
Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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