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Kuralları 21 kez ihlal etti, ömür boyu men edildi

Kuralları 21 kez ihlal etti, ömür boyu men edildi
05.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:39

Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, daha önce oynadığı müsabakalarda 21 kez kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle tenisten ömür boyu men edildi.

Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, daha önce oynadığı müsabakalarda 21 kez kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle tenisten ömür boyu men edildi.

Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, kuralları ihlal etmekten bıkmadı. Genç raketin 2015-2019 yılları arasında oynadığı maçlarda şike, bahis, rakibin performansını önleme gibi yasaklara karıştığı belirtildi. Kural ihlallerini tespit eden Tenis Dürüstlük Birimi de (TIU) genç tenisçi için harekete geçti. Teniste Dürüstlük Birimi'nden yapılan açıklamada 21 yaşındaki tenisçinin daha önce 21 kez kuralları ihlal etmesi gerekçesiyle tenisten ömür boyu men edildiği duyuruldu.

Youssef Hossam, geçen yıl şike yaptığı gerekçesiyle tenisten uzaklaştırma almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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