Kurallara uymayıp, at arabasıyla arızalı otomobil çektiler
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Kurallara uymayıp, at arabasıyla arızalı otomobil çektiler

Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Güncel
Kurallara uymayıp, at arabasıyla arızalı otomobil çektiler

ADANA'da yasak olmasına rağmen at arabasıyla yük taşıyan hurdacılar, arızalı otomobili de halatla bağladıkları ata çektirdi.

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ADANA'da yasak olmasına rağmen at arabasıyla yük taşıyan hurdacılar, arızalı otomobili de halatla bağladıkları ata çektirdi. Hurdacılar, arkasına otomobil bağlı at arabasıyla kırmızı ışıkta da durmadı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda önceki gün yasak olmasına rağmen at arabasıyla hurdacılık yapan kimliği belirsiz 3 kişinin arızalı otomobili bağladıkları halatla çektiği görüldü. Kırmızı ışıkta durmadan ilerleyerek, 1 ton ağırlığındaki otomobili ata çektiren hurdacılar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. 


Kurallara uymayıp, at arabasıyla arızalı otomobil çektiler
Kurallara uymayıp, at arabasıyla arızalı otomobil çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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