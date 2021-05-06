Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep'te pandeminin kontrol altına alınabilmesi amacıyla uygulanan tam kapanmada kurallara riayet etmeyenlere ceza yağdıGaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 Mayıs Çarşamba günü yaptığı denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 199, sosyal mesafe...

Gaziantep'te pandeminin kontrol altına alınabilmesi amacıyla uygulanan tam kapanmada kurallara riayet etmeyenlere ceza yağdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 Mayıs Çarşamba günü yaptığı denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 199, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 47 olmak üzere toplam 247 kişiye yaptırım uyguladı. Ekipler maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 501 şahsı da ikaz ederek evlerine gönderirken, 347 iş yerinde de denetim gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı