Kurallara uymayanlara ceza yağdı
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Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Kurallara uymayanlara ceza yağdı Gaziantep'te trafik timlerinin yaptığı uygulamada 4 bin 140 araç denetlendi.

08.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:49

Kurallara uymayanlara ceza yağdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te trafik timlerinin yaptığı uygulamada 4 bin 140 araç denetlendi. Kurallara uymayan 755 araç sürücüsü, yolcu ve araç plakasına cezai işlem uyguladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri il merkezi ve şehirlerarası karayollarında trafik kontrollerine aralıksız devam ediyor.

4 bin 140 araç kontrol edildiği uygulamalarda, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 4 sürücüye amaç dışı araç kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 228 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 320 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 755 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

"Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 226 şahsa ve 3 işyerine idari işlem yapıldı"

İl genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 18 yaş altı toplam 28 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, 198 şahsa sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten olmak üzere toplam 226 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı. 3 işyerine ise kurallara uymamaktan işlem yapıldı.

Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Kaynak: İHA

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