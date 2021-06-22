Kurallara uymayanlar uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 121 kişi uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 121 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 49 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar uyarıldı. KGYS kameralarından 14 - 20 Haziran tarihleri arasında il genelinde farklı noktalarda Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 121 şahıs ikaz edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı