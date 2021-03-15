Kurallara uymayanlar KGYS kameralarından kaçamadı
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Kurallara uymayanlar KGYS kameralarından kaçamadı

15.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:10
Kurallara uymayanlar KGYS kameralarından kaçamadı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 29 kişiye işlem yapıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 29 kişiye işlem yapıldı.

Kontrollü Normalleşme Süreci ile birlikte kentin birçok alanında hayat normale dönerken, Aydın genelinde yapılan denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son 6 günde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar denetlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 8-14 Mart tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 345 kişi ikaz edilirken maske takmayan 21 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 8 kişi olmak üzere toplam 29 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 345 şahıs ikaz edilmiş, 21 şahsa maske takmamaktan, 8 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlalden olmak üzere toplam 29 şahsa idari işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kurallara uymayanlar KGYS kameralarından kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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