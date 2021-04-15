Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı
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Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurallara uymayan sürücüler KGYS'den tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurallara uymayan sürücüler KGYS'den tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Trafik ihlallerini en aza indirmek ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS kameraları ile denetim gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalleri, emniyet kemeri kullanılmaması, yayalara öncelik verilmemesi gibi trafik ihlallerinin önlenmesi hedefleniyor. Trafik polisleri, KGYS kameralarında yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de cezai işlem uygyluyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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