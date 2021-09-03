Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine ceza yağdı
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Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine ceza yağdı Cezayı kabul etmeyen sürücülerin isyanı kameraya yansıdı Taksim'de dün ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine ceza yağdı

Cezayı kabul etmeyen sürücülerin isyanı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Taksim'de dün ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. 4 kişiye emniyet kemeri takmamaktan 576 TL, 2 kişiye sigaradan 288 TL, 1 sürücüye de fazla yolcu almaktan 113 TL ceza kesildi. Kemerini takmayan bir sürücü ceza yiyince isyan etti. Cezayı kabul etmeyen sürücülerin isyanı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim'de ticari araç sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada trafik kurallarına uymayan sürücülere ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Taksim'deki uygulamada ise 4 kişiye emniyet kemeri takmamaktan 576 Türk Lirası, 2 kişiye sigaradan 288 Türk Lirası, 1 sürücüye de fazla yolcu almaktan 113 Türk Lirası ceza kesildi. Cezai işlem yapılan sürücülerinden bazılarının da sitem ettiği görüldü.

Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine ceza yağdı
Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine ceza yağdı
Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine ceza yağdı
Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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