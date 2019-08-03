Kurallara uymayan sürücülere ceza bu kez havadan geldi

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Dalyan'da Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan trafik denetiminde 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının "Bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefine yönelik Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Dalyan yolunda yapılan havadan trafik denetiminde 2 şahsa geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmekten, 2 şahsa ise taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etmekten toplam 4 kişiye cezai işlem uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA