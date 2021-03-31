Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
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Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de emniyet şeridi ve şerit ihlalleri sebebiyle yollarda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacıyla, polis ekipleri tarafından hatalı sürücüler drone ile tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Kocaeli'de emniyet şeridi ve şerit ihlalleri sebebiyle yollarda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacıyla, polis ekipleri tarafından hatalı sürücüler drone ile tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü hataları sebebi ile yollarda oluşan trafiğin önüne, denetimlerle geçiyor. İş çıkış saatlerinde belirli güzergahlarda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacı ile trafik ekipleri, drone ile denetim gerçekleştirip, şerit ve emniyet şeridi ihlali yaparak yoğunluğun artmasına sebep olan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Bu kapsamda, İzmit İlçesi sınırları içerisinde bulunan D130 Karayolu 500 Varyant Köprüsü'nde yapılan yol çalışması sebebiyle sürücülerin alternatif olarak kullandığı Ömer Türkçakal Bulvarı'nda yoğunluk oluştu. Bulvardaki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Trafik ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şerit ihlali yaparak trafik yoğunluğunun artmasına sebep olan çok sayıda sürücüye ceza kesildi. Bu yöndeki denetimlerin sürekli olarak devam ettirileceği belirtildi. - KOCAELİ

Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim
Trafik yoğunluğuna sebep olan sürücülere drone'lu denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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