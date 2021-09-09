Kurallara uymayan servis araçları jandarmaya takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurallara uymayan servis araçları jandarmaya takıldı

Kurallara uymayan servis araçları jandarmaya takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 31 servis aracına toplam 12 bin 307 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 31 servis aracına toplam 12 bin 307 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul çevresi ve servis araçlarında denetim yapıldı. Tüm gün boyunca devam eden denetimlere 166 jandarma personeli katıldı. Denetimlerde, 2 bin 770 şahıs, bin 768 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 31 araca ise toplam 12 bin 307 TL para cezası kesilirken, 12 araç ise trafikten men edildi. - KOCAELİ

Kurallara uymayan servis araçları jandarmaya takıldı
Kurallara uymayan servis araçları jandarmaya takıldı
Kurallara uymayan servis araçları jandarmaya takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini vurdu! Çevredekilere 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini vurdu! Çevredekilere "Yaklaşırsanız sizi de vururum" dedi
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Münir Özkul Derya Baykal
Spor Şenol Güneş Ünal Karaman Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kurallara uymayan servis araçları jandarmaya takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:32:43. #1.14#

title