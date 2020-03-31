Kurallara Uymayan Şehirler Karantinaya Alınabilir!
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Koronavirüs, Karantina, Teknoloji

Kurallara Uymayan Şehirler Karantinaya Alınabilir!

Covid-19 ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken bazı şehirlerde kurallara yeterli ölçüde uyulmadığı görülüyor.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Kurallara Uymayan Şehirler Karantinaya Alınabilir!

Covid-19 ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken bazı şehirlerde kurallara yeterli ölçüde uyulmadığı görülüyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda kurallara uyulmayan şehirlere bölgesel karantina uygulanabilir. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Bölgesel Karantina Uygulanabilir

30 Mart tarihi itibarıyla ülkemizde virüse dayalı 9,217 vaka ve 131 ölüm görülüyor. Uzmanlar hijyene dikkat edilmesi yönünde uyarılar yaparken sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma kavramları da önem kazanıyor.

Yetkili kuruluşlar tarafından oluşturulan takip sistemi, hangi kararların ne düzeyde uygulandığı, hangi illerde ihlal edildiği gibi verileri topluyor. Nitekim yapılan araştırmalara göre özellikle denize kıyısı bulunan şehirlerde kurallara pek de dikkat edilmediği göze çarpıyor.

Yeni iddialara göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bu kurallara uymayan iller için bölgesel karantina seçeneklerini göz önünde bulunduruyor. Alınabilecek önlemler ve olası karantina işlemleri ilçeleri kapsayabileceği gibi birkaç ili de içerisine alabilecek.

Kaynak: Tamindir

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