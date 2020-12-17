Kurallara uymayan işletme ve ekmekçiye 17 bin 64 lira ceza
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Kurallara uymayan işletme ve ekmekçiye 17 bin 64 lira ceza

17.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:03
Kurallara uymayan işletme ve ekmekçiye 17 bin 64 lira ceza

Kırklareli'de minibüs ile köy meydanlarında ekmek satan işletmeye 17 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'de minibüs ile köy meydanlarında ekmek satan işletmeye 17 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

Olay; Babaeski ilçesine bağlı Çengerli köyünde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüsü tedbirlerine karşı uygunsuz bir şekilde ekmek satıldığı iddiasına üzerine, jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonucunda ekipler A.B isimli şahısın Babaeski ilçesindeki bir ekmek fırını adına satış yaptığı öğrenildi.

Ekipler bunun üzerine işletme sahibine 13 bin 914 TL ceza keserken A.B'ye ise 3 bin 150 TL ceza uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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