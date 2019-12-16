Kurallara uymayan işletme sahiplerine 140 bin 923 TL para cezası

16.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:10

Denizli'de kurallarla uymadıkları belirlenen işletmelerin sahiplerine toplamda 140 bin 923 TL para cezası kesildi.



Polis ekipleri, kent genelinde geçici konaklama mekanları olarak adlandırılan 15 ayrı adreste bulunan 172 apart dairesi ile 14 oto kiralama olarak faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yasal mevzuat ve kurallara uymayan apart işletmelerine 117 bin 637 TL, oto kiralama şirketlerine de 23 bin 286 TL para cezası kesildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA