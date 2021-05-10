Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı

Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yasak olmasına rağmen sola dönen genç karşıdan gelen Yol Süpürme Kamyonu'na çarptı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yasak olmasına rağmen sola dönen genç karşıdan gelen Yol Süpürme Kamyonu'na çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi, Kutlugün Caddesi dönüşünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DC 0500 plakalı Ford marka aracıyla Cemal Gürsel caddesi Kutlugün Caddesine yasak olmasına rağmen sola dönen genç, karşıdan gelen 34 LE 6309 plakalı Mercedes marka Yol Süpürme Kamyonu ile çarpıştı. Trafik işaretçisine uymayan genç ve yanındaki yolcu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine getirilen çekici trafik akışını sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde kullanılamaz hale gelen arabanın enkazını kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı
Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı
Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı
Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı
Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı
Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşkence ettiği doktor karısını öldüren adam: Bana 'Sen yakışıklı değilsin' dedi
İşkence ettiği doktor karısını öldüren adam: Bana 'Sen yakışıklı değilsin' dedi
Doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti! Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi
Doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti! Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi
Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cyle Larin Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kurallara uymayan genç kazaya yol açtı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:47:34. #1.14#

title