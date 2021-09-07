Kurallara uymayan 64 araç trafikten men edildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 64 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 64 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekipleri tarafından, 1 aylık süre içinde 9 bin 825 araç denetlenip, 18 bin 661 kişi hakkında genel bilgi toplama işlemi (GBT) yapıldı. Haklarında arama kararı olan 8 kişi yakalandı. Kurallara uygun olmayan 64 araç trafikten men edilirken, 376 araca-kişiye trafik cezası uygulanıp 242 bin 837 TL para cezası kesildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı