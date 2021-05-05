Kurallara uymayan 61 araç trafikten men edildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 61 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 61 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konuyla ilgili açıklamasında, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Kaymakam Halim "24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekiplerimiz tarafından, 1 aylık süre içinde 6 bin 364 araç denetlenip, 12 bin 35 kişi hakkında genel bilgi toplama işlemi (GBT) yapıldı. Haklarında arama kararı olan 12 kişi yakalandı. Kurallara uygun olmayan 61 araç trafikten men edilirken, 553 araca/ kişiye trafik cezası uygulanıp 315 bin 443 TL para cezası kesildi " dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı