Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, İstasyon Caddesinde yaptığı uygulamada, durdurulan araçlarda emniyet kemeri ve evrak kontrolü yaptı.

Yaklaşık 3 saatlik denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy