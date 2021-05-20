Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
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Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı

Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, İstasyon Caddesinde yaptığı uygulamada, durdurulan araçlarda emniyet kemeri ve evrak kontrolü yaptı.

Yaklaşık 3 saatlik denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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