Kurallara uymayan 359 kişi affedilmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurallara uymayan 359 kişi affedilmedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan denetimlerinde maske ve sosyal mesafeye uymayan 359 kişiye 318 bin 886 TL para cezası kesildi.

Kurallara uymayan 359 kişi affedilmedi
12.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:10

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan denetimlerinde maske ve sosyal mesafeye uymayan 359 kişiye 318 bin 886 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 il ile eş zamanlı olarak Aydın'da da koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında Efeler'de gerçekleştirilen denetimlerde 306 berber, kuaför ve güzellik salonu, 7 AVM ve içerisinde bulunan 108 işyeri, 158 kıraathane, 17 taksi durağı ve 71 ticari taksi, 70 toplu ulaşım araçları, 1 pazar yeri, 24 konaklama tesisi, 2 hamam, 204 lokanta, kafe, 1 bilardo salonu, 26 spor merkezi, 29 internet ve oyun salonu, 59 mesire yerleri, 2 çay bahçesi, 3 dernek lokali, 15 düğün salonu, 1 lunapark, 3 kültürel aktivite yerleri, 6 halı saha, 22 camii denetlendi.

Kurallara uymayanlara ceza

Efeler Kaymakamlığı tarafından 15 Mayıs - 10 Eylül tarihleri arasında yapılan maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında da kurallara uymayan 359 vatandaşa toplam 318 bin 886 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "10.09.2020 tarihinde Covid 19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirilmiştir. İlçemizde Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara ve kurallara uyulup uyulmadığı düzenli olarak denetlenmekte ve uymayanlara idari yaptırım uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mesut Barzani Fahrettin Altun Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül İzmir İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: Kurallara uymayan 359 kişi affedilmedi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 13:20:05. #1.15#
title