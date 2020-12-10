Kurallara uymayan 182 kişiye 219 bin TL para cezası kesildi
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Kurallara uymayan 182 kişiye 219 bin TL para cezası kesildi

10.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:06
Kurallara uymayan 182 kişiye 219 bin TL para cezası kesildi

Kastamonu'da son üç günde yapılan denetimlerde korona virüs kurallarına uymayan 182 kişiye 219 bin TL idari para cezası kesildi.

Kastamonu'da son üç günde yapılan denetimlerde korona virüs kurallarına uymayan 182 kişiye 219 bin TL idari para cezası kesildi.

Kastamonu'da korona virüs önlemlerine yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda 3-9 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske takmayan 34, sosyal mesafeye uymayan 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 10, 20 sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 118 kişinin de aralarında olduğu toplam 182 kişiye 219 bin TL idari para cezasının uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu, diğer karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunma işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

Denetimlerde karantina tedbirlerine uymayan 19 kişinin ise yurtlarda izolasyona alındığı belirlendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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