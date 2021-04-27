Kurallara uymayan 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi
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Kurallara uymayan 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi

Kurallara uymayan 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi.

Muğla'da Dinamik Denetim faaliyetleri kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 22-26 Nisan 2021 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. 197 ekip, 491 personelin katıldığı denetimlerde 520 market, 58 berber, 26 kuaför, 2 güzellik merkezi, 407 restoran, 246 lokanta, 32 pastane, 53 kafe, 27 kafeterya, 223 diğer yeme içme yerleri, 187 kahvehane, 44 kıraathane, 7 kır bahçesi, 2 internet cafe, 7 çay bahçesi, 18 halısaha, 12 pazar yeri, 199 konaklama tesisi, 121 açık alan olmak üzere toplam 2 bin 191 işletme ve açık alan, 1430 araç ve 11 bin 356 kişi kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 104 şahsa 214 bin 67 lira ceza kesildi. - MUĞLA

Kurallara uymayan 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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