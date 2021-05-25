Kurallara uyarak spor yapıyorlar
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Kurallara uyarak spor yapıyorlar

Kurallara uyarak spor yapıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de açık havayı fırsat bilen taekwandocular sentetik cim sahada hocaları eşliğinde antrenman yaptılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de açık havayı fırsat bilen taekwandocular sentetik cim sahada hocaları eşliğinde antrenman yaptılar.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren fahri antrenör Hakan Şengönül yönetiminde taekwondo antrenmanlarına pandemi kurallarına uygun olarak açık havada devam sürdürüyorlar.

Antrenman yapan çocuklar hem stres attıklarını hem de spor yaptıklarını söylediler. - DÜZCE

Kurallara uyarak spor yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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