KURALLAR UNUTULDU, KIRIKKALE'DE VAKALAR ARTTI
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KURALLAR UNUTULDU, KIRIKKALE'DE VAKALAR ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, maske ve sosyal mesafe kuralı unutulunca koronavirüs vaka sayıları arttı.

KIRIKKALE'de, maske ve sosyal mesafe kuralı unutulunca koronavirüs vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 il arasında açıkladığı Kırıkkale'de, bazı kişilerin maskesiz dolaştığı, bazılarının da maskeleri çene altında taşıdığı görüldü.

Kentte maske ve sosyal mesafe kuralı unutulunca koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı. 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,30'dan 99,11'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 haftada vaka sayısı artan 5 il arasında Kırıkkale'nin de bulunduğunu açıkladı. Ancak kentte, vaka sayılarındaki artışa rağmen bazı vatandaşların maske takmadıkları, kentin en işlek caddesi Zafer Caddesi'nde maskelerini çene altında taşıdıkları görüldü. Bazı yerlerde sosyal mesafenin de ihlal edildiği dikkat çekti.

Üniversite öğrencisi Raşit Köksal, İnsanlar artık maske takmamaya başladı. Ölümcül bir hastalık içerisindeyiz, maskeyi takmak zorundayız. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Görüyoruz kimse maske takmıyor caddelerde. Bu şekilde devam ederse vakalar daha da artacak dedi.

Üçler Gönültaş ise, Etrafa bakıyorsunuz insanların hiçbiri maske takmıyor, aşı da olmuyor. Bu vakalar nasıl düşecek. İki yıl oldu daha normal hayata dönemedik. Her geçen gün vaka sayıları artıyor da artıyor. Biraz daha sosyal mesafeye dikkat edelim, maskelerimizi takalım diye konuştu.

KURALLAR UNUTULDU, KIRIKKALE'DE VAKALAR ARTTI
KURALLAR UNUTULDU, KIRIKKALE'DE VAKALAR ARTTI
KURALLAR UNUTULDU, KIRIKKALE'DE VAKALAR ARTTI
KURALLAR UNUTULDU, KIRIKKALE'DE VAKALAR ARTTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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