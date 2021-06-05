Kuralıktan etkilenen üreticilere destek
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Kuralıktan etkilenen üreticilere destek

Kuralıktan etkilenen üreticilere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarımsal destek paketinin az da olsa çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarımsal destek paketinin az da olsa çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, açıklanan tarımsal destek paketiyle ilgili açıklamada bulundu. Destek paketinin içeriğiyle ilgili bilgi veren Başkan Aktepe, "Buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Üreticiler mazot-gübre desteği ve sertifikalı tohum desteği ile birlikte toplamda dekara 151 TL'ye kadar destekleme ödemesinden yararlanabilecek. Kuraklık Sigortası'nda devlet desteği önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarılacak. Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimiziz Ziraat Bankası ve tarım Kredi Kooperatifine olan borçları ertelenecek. Üreticilerimize hayırlı olsun." Dedi. - SİVAS

Kuralıktan etkilenen üreticilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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