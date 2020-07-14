Kuralar Cuma günü çekiliyor Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılması planlanan 3. etap TOKİ konutlarının kuraları 17 Temmuz Cuma günü çekilecek.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılması planlanan 3. etap TOKİ konutlarının kuraları 17 Temmuz Cuma günü çekilecek.

Bozüyük'te Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulunmuştu. 83 kişinin başvurusu kabul edilmezken başvurusu kabul edilen 2 bin 119 kişi Cuma günü saat 10.00'da gerçekleşecek hak sahipliği belirleme kuralarını beklemeye başladı. TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA