Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı Kural ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayıp, yeniden trafiğe çıkınca polise yakalandı Antalya'da trafikte ihlal ettiği kuralların görüntüsünü sosyal medyada yayınlayan sürücüye, 6 bin 781 TL para cezası uygulandı.