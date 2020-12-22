Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi
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Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi

22.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:53
Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi

Denizli il Jandarma Komutanlığı, kenttin trafiğini havadan denetledi.

Denizli il Jandarma Komutanlığı, kenttin trafiğini havadan denetledi. Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek, karadaki ekiplere bildirildi.

Trafik kazalarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla trafik denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirten Denizli İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde helikopter aracılığıyla havadan trafik denetimi yaptı. Jandarma Albay Levent Güldoğuş'unda katıldığı denetimler, Acıpayam-Çameli-Fethiye il yolu üzerinde düzenlendi. Belirlenen yol güzergahının üstünde uçuş yapan helikopter içindeki görevliler, hatalı sollama, şerit izleme kurallarına uymama, yakın takipte bulunma, emniyet kemeri takmama gibi kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Güzergah üzerinde denetim noktası oluşturan jandarma trafik ekipleri ise telsiz ile bildirilen araçlara cezai işlem uygulanmasını sağladı. - DENİZLİ

Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi
Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi
Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi
Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi
Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi
Kural ihlalleri helikopter ile tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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