Kural ihlali yapanlar "uçan göze" yakalandı
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Kural ihlali yapanlar "uçan göze" yakalandı

05.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:10
Kural ihlali yapanlar

Edirne Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri drone ile belirledi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri drone ile belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri çeşitli noktalarda uygulama yaptı.

Uygulama sırasında pek çok araç ve paket servis hizmeti veren kuryenin belgeleri kontrol edildi.

Yerden kontrollerin yanı sıra ekipler ihlalleri havadan da denetledi.

Drone marifetiyle yapılan kontrollerde havadan gözlenen ihlaller ekiplere bildirildi.

Ekipler bölgeye intikal ederek araç sürücülerinin muafiyet ya da izinlerini kontrol etti. Uygulama sırasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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