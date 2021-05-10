Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi
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Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi

Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da jandarma ve emniyet müdürlüğü işbirliğiyle yapılan helikopterli trafik denetiminde kural ihlali yapan 21 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 7 araç da trafikten men edildi.

Manisa'da jandarma ve emniyet müdürlüğü işbirliğiyle yapılan helikopterli trafik denetiminde kural ihlali yapan 21 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 7 araç da trafikten men edildi. Toplam 32 personelin katıldığı ve 316 aracın kontrol edildiği 2 saatlik uygulamada yoklama kaçağı olarak aranan bir kişi de yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Manisa-Akhisar Devlet Karayolu, Manisa-İzmir (Bornova) Devlet Karayolu ve Manisa-İzmir (Menemen) Devlet Karayolunda bugün Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.00 - 12.00 saatleri arasında havadan helikopterle trafik ve pandemi sebebiyle tam kapanma kontrolü için oluşturulan kontrol noktalarının denetimi yapıldı.

Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 jandarma trafik timi, 1 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 2 jandarma asayiş timi, 3 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 32 personel katıldı.

Denetim sonucunda 316 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 21 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Uygulamada 7 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs da ekipler tarafından yakalandı. - MANİSA

Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi
Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi
Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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