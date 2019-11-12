Kural ihlali kazaya neden oldu: 6 yaralı

12.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:22

Bağcılar'da 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönen yolcu minibüsüne hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrilirken kaza da 6 kişi yaralandı. Feci kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Bağcılar Taş Ocağı caddesi üzerinde meydana geldi. U dönüşünün yasak olduğu yerden dönen 34 M 1266 plakalı minibüse 34 KS 9463 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilerek kazanın olduğu noktada bulunan benzin istasyonuna doğru sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar minibüsün içerisinde bulunan 3 yolcuyu ve şoförü çıkarttı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan iki kişi de kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİ YOLA SAÇILAN BOZUK PARALARI TOPLADI

Kaza sonrası polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alırken minibüs çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla düzeltilerek olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Bu sırada kaza yerine dökülen bozuk paralar da diğer minibüs şoförleri tarafından kaldırılması dikkat çekti.

Kaza anını anlatan çevredeki bir esnaf, "Minibüs tersten, normalde dönülmeyen yerden döndü. Yoldan gelen araç ta biraz hızlıydı. Burada ayda bir kaza oluyor. Tersten girenler çok. Burada bir kapan yapılmadığı sürece kaza olur. Toplam 6 yaralı vardı. Hepsi minibüsteydi" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza çevrede bulunan bir iş yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de minibüs ters yönden 'U' dönüşü yapıyor ve bu sırada kendi yolundan ilerleyen hafif ticari araç minibüse çarpıyor. Minibüs çarpmanın etkisiyle devriliyor ve benzin istasyonuna doğru sürükleniyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA