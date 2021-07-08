Kuraklıktan etkilenen ürünlerde verim kaybı yüzde 40 ile 60 arasında
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Kuraklıktan etkilenen ürünlerde verim kaybı yüzde 40 ile 60 arasında

Kuraklıktan etkilenen ürünlerde verim kaybı yüzde 40 ile 60 arasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde (DGC) yaptığı konuşmada kuraklığın etkisi ve rekoltede oluşan düşüş hakkında bilgi vererek, "Kekik, anason, haşhaş, tütün gibi ürünlerde verim kaybı yüzde 40 ile 60 arasındadır" dedi.

Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde (DGC) yaptığı konuşmada kuraklığın etkisi ve rekoltede oluşan düşüş hakkında bilgi vererek, "Kekik, anason, haşhaş, tütün gibi ürünlerde verim kaybı yüzde 40 ile 60 arasındadır" dedi.

Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici, kuraklık ve etkileri hakkında bilgilendirmede bulundu. Geçen seneye oranla büyük bir düşüşün yaşandığını belirten Başkan Gemici, çiftçinin maliyetini karşılamakta bile zorluk çektiğini ifade etti. Başkan Gemici, "2021 yılı üretim sezonu çiftçimiz için çok zor bir yıl oldu. Don, dolu derken en kurak bir yılı yaşıyoruz. 2020 Kasım ayında bu güne kadar şiddetli kuraklık yaşıyoruz. Önceki yıllarla kıyasladığımızda yüzde 51 daha az yağış aldığımız görülmektedir. Kuraklığın etkisi meteoroloji raporlarıyla sabit uzun yılların en kurak ve yağışı en az aldığı yıldayız. Üreticimiz bir taraftan pandemi devam ederken fedakarca üretmeye sahada olmaya devam ediyor ama bir de kuraklık gelip çatınca verim kayıpları büyük geriledi. Kuraklıktan etkilenen ürünler grubuna kekik, anason, haşhaş, tütün gibi ürünlerde dahil edilmelidir. Çünkü bu üreticilerimizin başka gelir kaynağı yoktur. Bu ürünlerdeki verim kaybı yüzde 40 ile 60 arasındadır" dedi. - DENİZLİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kuraklıktan etkilenen ürünlerde verim kaybı yüzde 40 ile 60 arasında
Kuraklıktan etkilenen ürünlerde verim kaybı yüzde 40 ile 60 arasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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