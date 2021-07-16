Kuraklıktan etkilenen çiftçilere 45 bin metre sulama borusu desteği
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Kuraklıktan etkilenen çiftçilere 45 bin metre sulama borusu desteği

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere 45 bin metre sulama borusu desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yaşanan kuraklık nedeniyle vahşi sulamada su kayıplarını engellemek amacıyla 45 bin 540 metre tarımsal sulama borusu dağıtacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yaşanan kuraklık nedeniyle vahşi sulamada su kayıplarını engellemek amacıyla 45 bin 540 metre tarımsal sulama borusu dağıtacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, son dönemde yaşanan kuraklıktan dolayı sulamada ciddi sorunlar yaşayan üreticilere destek çalışması başlattı. Muhtarlıklardan ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, farklı çaplarda 45 bin 540 metre sulama borusu dağıtımı yapacak.

Sulama boruları muhtarlara teslim edilecek

Lice, Kulp, Dicle, Çermik, Çüngüş ve Sur ilçelerinde 24 kırsal mahallede yapılacak 45 bin 540 metre sulama borusu desteği ile vahşi sulama kanallarında yaşanan su kaybının da önüne geçilecek. Lice ilçesinde başlatılan sulama borusu dağıtımı 6mahalledeki üreticilere iletilmek üzere 17 bin 740 metre boru muhtarlara teslim edildi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla kırsalda daha çok vatandaşa hizmet vermek amacıyla üreticilere sulama borusu desteği başlattıklarını söyledi. Nurbaki, sebze yetiştiriciliği açısından önemli bir yere sahip olan Lice ilçesinde üreticilere maddi destek vererek yerel ürünlerin pazardaki yerini korumasını istediklerini ifade etti. Lice İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal ise, kuraklık döneminde çiftçilere destek olan Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Sulama boruları çiftçilere dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edilirken, bu desteğin yerli üretimin artması için önemli olduğunu belirten mahalle muhtarları da Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere 45 bin metre sulama borusu desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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