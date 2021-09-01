Kuraklıkla mücadelede üreticilere "damla sulama sistemi" önerisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre İlker, kuraklıkla mücadelede suyun tasarruflu kullanılması için "damla sulama sistemi"ne geçilmesini önerdi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre İlker, kuraklıkla mücadelede suyun tasarruflu kullanılması için "damla sulama sistemi"ne geçilmesini önerdi.

Prof. Dr. İlker, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı için geldiği Edirne'de AA muhabirine, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığın etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini belirtti.

Kuraklığın tarımsal üretim üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren İlker, "Suyumuzu iyi kullanmamız gerekiyor ve vahşi sulamadan kaçınmamız gerekiyor. Vahşi sulamayla artık tarımın sonuna gelmiş durumdayız. Bu gerçekle yüzleşmeye başladık." dedi.

İlker, kuraklığın etkilerinin modern sulama yöntemleri ve tohum çeşitleriyle azaltılabileceğini ifade etti.

Kuraklığa karşı topyekün bir mücadele yapılması gerektiğinin altını çizen İlker, şunları kaydetti:

"Bu sene ciddi bir şekilde kuraklığın etkisini gördük. İkinci ürün tarımı birçok bölgede yasaklanmış durumda. Üreticilerimize burada tabi ki iş düşüyor, devletimizin de destekleriyle beraber ekonomik sulama yöntemlerine geçmeliyiz. Daha az suyla daha fazla kuru madde üretebileceğimiz tarım sistemlerine geçmemiz lazım. Bizler de araştırmacılar olarak kuraklıkla daha iyi mücadele edebilen çeşitler ortaya çıkarmalıyız ve üreticilere destek olmalıyız.

Örneğin yonca önemli bir tarım bitkisi, olmazsa olmaz bitkilerimizden. Ancak 1 kilogram kuru bitki için 800 litre su harcıyoruz. Yonca da bu ıslahı geliştirsek ve 400 litrelere düşürebilsek çok büyük bir kazanım elde etmiş olacağız."

"Dünyanın kabul ettiği bir sistem"

Prof. Dr. İlker, tarımsal üretimde damla sulama sistemine geçilmesi önerisinde bulundu.

Damla sulama sisteminin su tasarrufunun yanı sıra bitki gelişimine de pek çok faydasının olduğunu vurgulayan İlker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın kabul ettiği bir sistem. Damla sulama sistemiyle hem suyu çok etkin kullanıyorsunuz hem gübre uygulamalarını tank vasıtasıyla daha etkin ve az miktarlarda verebiliyorsunuz. Bunun yanında yabancı otlarla da çok ciddi şekilde mücadele etme şansınız oluyor. Kaçınılmaz bir gerçek buna yatırım yapılması gerekiyor. Bundan sonra damla sulama sistemi ve toprak altı sulama sistemine geçiş yapmamız gerekecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar