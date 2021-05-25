Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu
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Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu Bu yıl ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağmur yağışının görülmediği ve kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum'a aylar sonra yağmur yağdı.

Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu

ERZURUM - Bu yıl ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağmur yağışının görülmediği ve kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum'a aylar sonra yağmur yağdı.

Her yıl ilkbahar mevsiminde bolca yağış alan Erzurum bu yıl kuraklıkla mücadele ediyor. Yeteri kadar yağışın görülmediği ilkbahar mevsimi başta çiftçileri olmak üzere vatandaşları düşündürüyor. Aylardır yağmurun yağmadığı Erzurum'da bugün öğlen saatlerinde yağmur yağdı.

Aniden başlayan ve kısa süren sağanak yağışa, vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Şemsiyelerini yanlarına almayan Erzurumlular ıslanmaktan kurtulamadı.

Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu
Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu
Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu
Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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