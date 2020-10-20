Kuraklık zeytini gelecek yıl da etkileyecek
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Kuraklık zeytini gelecek yıl da etkileyecek

20.10.2020 09:28 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:33
Kuraklık zeytini gelecek yıl da etkileyecek

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde yaz ve sonbahar aylarında yağışların yetersiz olması zeytin ağaçlarını kuraklık stresine soktu.

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde yaz ve sonbahar aylarında yağışların yetersiz olması zeytin ağaçlarını kuraklık stresine soktu. Kuraklık bu yıl zeytin rekoltesini olumsuz etkilerken, gelecek sene de zeytinin az olacağı tahmin ediliyor.

Küresel ısınma ile birlikte Kuzey Ege'ye zeytinlikler kuraklıktan olumsuz etkilendi. Konu hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölüm Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak, "Ağustos ayı içerisinde yaptığımız kontrollerde, tanenin tam büyüme döneminde su ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Zeytin ağacı çiyden, yani sabaha karşı yağış şekline dönüşen çiyden ve yağmurdan beslenir, suyunu alır. Ancak o dönemlerde çiy olmadı, yağmur yağmadı. Ağustos ve eylül ayları boş geçtiği için taneler büyüyemedi. Normalde bu sene iri tane olması gereken yerlerde, taneler küçük kaldı. Çok tane tutan yerlerde de yine aynı şekilde taneler daha küçük kaldı. Bunun şöyle bir etkisi de olacak; önümüzdeki senenin sürgünlerinin de daha az çıkmasına sebebiyet verecek. Çünkü bitkiler su stresine yaşadıkları anda ve gelecek sene tepki verirler" dedi.

Sonbaharda sıcaklıkların çok yüksek olduğunun altını çizen Kıvrak, "Dünyada küresel ısınmanın etkilerini çok hızlı bir şekilde hissettik. Özellikle kıyı Ege'de son iki yıldır sağlıklı bir yağış yok. Günlerin sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. Hatta ekim başından itibaren sıcaklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Eylül ayında son 40 yılın, 50 yılın rekor sıcaklıkları kırıldı. Yağışın olmayışı, taban sularının çekilmesi, barajlardaki, su göletlerindeki suların azalması yüzünden önümüzdeki yıllarda verimin düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kuraklık zeytini gelecek yıl da etkileyecek
Kuraklık zeytini gelecek yıl da etkileyecek
Kuraklık zeytini gelecek yıl da etkileyecek
Kuraklık zeytini gelecek yıl da etkileyecek
Kuraklık zeytini gelecek yıl da etkileyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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