Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
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Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'da bu sene yaklaşık 650 bin dönüm ekilen yağlık ayçiçeğinde kuraklık nedeniyle düşük rekolte bekleniyor.

Adana'da bu sene yaklaşık 650 bin dönüm ekilen yağlık ayçiçeğinde kuraklık nedeniyle düşük rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin fazla olmaması nedeniyle yağ fiyatlarında da bir azalma olmasını beklemediklerini, 15 Temmuz'a kadar yağış olursa rekoltenin yükselebileceğini söyledi.

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Adana'da ayçiçeği tarlaları görsel bir şölen oluşturmaya başladı. Geçen sene kentte 603 bin dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği, yağ fiyatlarının artması sonrası bu sene yaklaşık yüzde 10 artışla 650 bin dönüm alanda ekildi.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık birçok ilde olduğu gibi Adana'da da etkisini gösterdi. Yılın 12 ayı ekim, dikim ve hasat olan kentte, mevsim normallerinin altında yağış olduğu için bu sene yağlık ayçiçeğinde düşük rekolte bekleniyor.

Geçen seneler dönüm başında 350 kilograma kadar verim alınan üründe bu sene en fazla 200-250 kilogram arasında verim alınması öngörülüyor. Bazı kırsal bölgelerde ise kuraklık nedeniyle biçerdöver girmeyecek yerlerin olduğu belirtiliyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Ayçiçeğini kuraklığın etkilediğini belirten Doğan, "Geçen yıla oranla ayçiçeğinden fazla bir verim beklemiyoruz. Türkiye'de 41 ilde kuraklık var. Adana'da da erkenci ürünlerde sıkıntı yok ama ayçiçeğinin hasadı Temmuz ortalarında başlayacağı için şu anda kuraklık etkisi altında. Toprak çatlamış durumda. Eğer bir yağmur yağarsa iyi bir verim alabiliriz. Ancak hava Temmuz'un 15'ine kadar kurak geçerse ayçiçeğinde yüzde 30-40 oranında verim düşüklüğü yaşanacak. Bu da fiyatları etkileyecek" diye konuştu.

"Verim geçen senenin çok altında"

Ayçiçeğinin geçen sene ton başına 4 bin liraya satıldığını, bu sene ise az verim olacağı için fiyatların 6 bin lirayı bulacağını beklediklerini kaydeden Doğan, "Geçen sene 603 bin dönüm alanda ayçiçeği varken bu sene 650 bin dönüme arttı. Ancak verim geçen senenin çok altında olacak" dedi.

Ayçiçeği yağ fiyatlarının da azalacağını ummadıklarını vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Yağ fiyatları litrede 7 lirayken 12 liraya kadar çıktı. Ayçiçeği desteğinin soyada olduğu gibi 50 kuruştan 60 kuruşa çıkarılmasını bekliyoruz. Yağ fiyatlarındaki yüzde 85'lik artış halen devam ediyor. Bu sene ayçiçeğinde bolluk olsaydı fiyatlar düşerdi ancak fiyatların düşeceği gözükmüyor. Bu sene Adana kurak geçiyor." - ADANA

Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi
Kuraklık yağlık ayçiçeğini etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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