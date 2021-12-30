AKSARAY (İHA) - Kuraklık vurdu, 5 litrelik su 500 TL'den satışa çıktı

AKSARAY - Son yıllarda yaşanan kuraklıkla birlikte barajlardaki su seviyesinin düşmesi sonucu Aksaray Belediyesi farkındalık oluşturmak için meydanda açtığı tezgahta 5 litrelik suyu 500 TL'den satışa sundu. Su şişelerinin üzerindeki fiyatlara gören vatandaşlar şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışırken, kimi vatandaşlarda farkındalığa destek olmak için 0,33 ml suyu 100 TL'ye satın aldı.

Aksaray Belediyesi son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekmek için ilginç bir farkındalık çalışması yaparak, vatandaşları önce şaşırttı sonra da bilgilendirdi. Yaşanan kuraklığa bağlı olarak Aksaray'ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacında kullandığı tek baraj olan ve toplam 165 milyon metreküp kapasiteye sahip Mamasın Barajının su seviyesi 26 milyon metreküpe kadar düştü. Barajdaki su seviyesinin her geçen gün düşerek devam etmesinin ardından Aksaray Belediyesi yaptığı farkındalık çalışmasıyla vatandaşları bilgilendirdi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanına tezgah açan belediye görevlileri, 0,33 ml suyu 100 'TL'den, 1,5 litre suyu 250 TL'den, 5 litre suyu ise 500 TL'den satışa sundu. Kimi vatandaşlar şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışırken, kimileri de farkındalığa destek sağlamak amacıyla parasını verip suyunu aldı.

"165 milyon metreküplük barajda 26 milyon metreküp su kaldı"

Konula ilgili bir açıklama yapan belediye personeli Muharrem Selçuk (26), "Aksaray Belediyesi olarak su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanında böyle bir farkındalık çalışmasına imza attık. Vatandaşlar suyun fiyatını böyle görünce herkes bir toplandı. 'Su fiyatları neden böyle olmuş' dediler. Biz de sebebini açıkladık. Aksarayımızın içme ve tarımsal alanda kullandığı Mamasın Barajı doluluk oranı yüzde 16. Toplam kapasitesi 165 milyon metreküp. Fakat şu anda sadece 26 milyon metreküp civarında. Dolayısı ile suyumuzu tasarruflu kullanmak, boşa akıtmamak adına, gerekmiyorsa suların kapatılması için böyle bir çalışmaya imza attık. Vatandaşlarımıza da temsili bugünün anısına sular dağıttık. İnşallah bunları gördükçe suyun değerini anlayacaklar. Vatandaşlarımız çok şaşkın su fiyatlarını görünce. Biz Aksaray Belediyesi olarak başlattık. Umarım buradan tüm Türkiye'ye yayılır ve örnek oluruz. Vatandaşlarımıza suyumuzu tasarruflu kullanalım çağrısı yapıyoruz. Tuz Gölü'nde yüzde 60 oranında küçülme yaşadı son 10 yıl içerisinde. Zaten Tuz Gölü ve Aksaray bölgesi Türkiye'nin en kurak alanlarından birisi. Vahşi sulama dediğimiz tarımda olsun, evlerimizde olsun suyumuzu boşa kullandığımız için su kaynaklarımız tükeniyor. Su kaynaklarımızı tüketmeyelim, önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde su fiyatları böyle olacak. Bunun önüne hep birlikte geçebiliriz" dedi.

0,33 ml suya 100 TL verdi

Aksaray Belediyesi tarafından vatandaşlara su tasarrufu içeren broşürlerde dağıtıldı. Su tezgahına gelerek suyun kıymetine dikkat çekmek isteyen Osman Çekiç ise, 100 TL verip 0,33 ml su satın aldı. Hayatında ilk defa bu kadar pahalı bir su aldığını belirterek, "Bence suyun kıymetini bilmek gerekir. Suyu lütfen tasarruflu kullanalım. Su her şey, hayat demektir" dedi.

Fiyatları gören Şerafettin Ergün ise, "Çaresiz kalırsak alırım. Suyu bulamazsak 500 TL'ye de alırsın, bin TL'ye de alırsın. Bu yeraltı suları çarçur kullanıldı. Şimdi 100 metreden su çekiyoruz biz. Önceden 19 metreden su çıkardı" dedi.

"Su 500 lira" diyerek bağıran belediye personeli gün boyunca vatandaşların dikkatini çekerek bilgilendirme yaptı.