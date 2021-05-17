Kuraklık ve sıcaklıklar zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuraklık ve sıcaklıklar zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir

Kuraklık ve sıcaklıklar zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuzey Ege'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık zeytin rekoltesinde düşüşe sebebiyet verebilir.

Kuzey Ege'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık zeytin rekoltesinde düşüşe sebebiyet verebilir.

Mayıs ayı ortalamalarının üzerinde seyir eden hava sıcaklıkları ve yağışlardaki azalma zeytin üretimini olumsuz etkileyebilir. Zeytin ağaçlarının çiçeklenme ve meyve tutma döneminde aşırı sıcaklığın ve az yağışın rekolteyi olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokolu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak "Bu sene kurak bir yıl geçirdik. Özellikle baharda. Kış yağışları iyiydi. Ama nisan yağışlarında özellikle anadolu'nun içinde ve kuzeyinde çok ciddi eksilmeler söz konusu oldu. Bu eksilmeler nedeniyle zeytin ağaçlarında rekolteden düşme olabilir."dedi.

Mayıs ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Kıvrak "Son günlerde, özellikle Mayıs'a girdikten sonra da yer yer beş altı derece mevsim normallerini üzerinde seyretmesi yine zeytin ağaçlarında rekolte özellikle özelikle çiçeklenmeye yakalanan yerlerde ciddi kırımlara neden olabilir."dedi.

Rekolteyi bu sene kuraklık ve hava sıcaklıklarının belirleyeceğini ifade eden Kıvrak "Önümüzdeki günlerdeki yağış miktarı ve hava sıcaklığı miktarı zeytin tanesinin tutumunu direk etkileyecektir. En önemli kriter bu sene kuraklık ve hava sıcaklıkları olacak."dedi. - BALIKESİR

Kuraklık ve sıcaklıklar zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir
Kuraklık ve sıcaklıklar zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Ceyda Ersoy Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuraklık ve sıcaklıklar zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:51:39. #1.16#

title