Kuraklık Toroslar'da da bal üretimini vurdu

MERSİN'de, Türkiye'nin önemli bal depolarından Toroslar'ın zirvesindeki Eğriçayır Yaylası'nda, kuraklık nedeniyle verim yüzde 60 oranında düştü.

MERSİN'de, Türkiye'nin önemli bal depolarından Toroslar'ın zirvesindeki Eğriçayır Yaylası'nda, kuraklık nedeniyle verim yüzde 60 oranında düştü.

Ege'de orman yangınları nedeniyle yok olan bal depolarının ardından, Anadolu'da da arıcıları kuraklık vurdu. Türkiye'nin en iyi bal depoları arasındaki Eğriçayır Yaylası'nda geçen yıla göre çiçekler erken kurudu. Bal sağım zamanı gelen arıcılar geçen yıla göre verimin yüzde 60 düştüğünü ancak balın kalitesinin aynı olduğunu vurguladı. Bal peşinde ömür geçiren arıcılar, açıklamalarında 'çevreye duyarlılık' mesajı verdi.

Arıcı Celal Çay, küresel iklim değişikliğinden arıcıların yakından etkilendiğini ve uzun zamandır yağış olmaması nedeniyle verimin düştüğünü söyleyerek, "Eğriçayır Yaylası'na iki aydır yağmur yağmadı. Bir tek rahmet damlası düşmedi. Arılarımız kuraklıktan çok etkilendi, çiçek bulmakta zorlandı. Biz, arıcılar olarak, mesleğimiz için zor günler geçiriyoruz. Önümüzdeki yıllar umarım daha güzel olur. Çevreyi koruyarak arılara ve arıcılara destek olabilirsiniz. Örneğin daha az plastik kullanarak, çevreyi kirletmeyerek ve ısınmadaki insan faktörünü azaltarak arıları ve çevreyi koruyabiliriz" diye konuştu.'KADINLAR ÇOCUKLARINI EĞİTİRKEN DUYARLILIK GÖSTERMELİ'Doğanın korunması için kadınların bu konuya daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade eden arıcı Gökçe Çay ise "Şu anda Toroslar'ın zirvesinde, 2 bin 450 metre yükseklikte olmamıza rağmen küresel ısınmanın etkilerini artarak görmekteyiz. Biz özellikle kadınlar olarak çocukları eğittiğimiz için, eğitimci olduğumuz için bu vasfımızı kullanarak öncelikle çocuklarımıza ve çevremize bilinçli bir çevre koruma eğitimi veya bilinci kazandırmamız gerekiyor" dedi.Az da olsa bal sağımı yapmanın mutluluğunu yaşayan Emine Konyalı da "Bu sene ballarımız az oldu, değerini bilin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan