Kuraklık tarımsal sulamadaki elektrik faturasını artırıyor

Depsaş Enerji, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin geçen yıla göre yüzde 350 arttığına dikkat çekerek, su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda uyardı.

Depsaş Enerji, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin geçen yıla göre yüzde 350 arttığına dikkat çekerek, su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda uyardı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin görevli tedarik şirketi Depsaş Enerji'den yapılan açıklamada, hizmet bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde görülen sert düşüşle ilgili meslek odalarının ve uzmanların uyarılarının basına yansıdığına dikkat çekildi. Açıklamada meteorolojik verilere göre, bölgede yağışların geçen yıla göre yüzde 50'den fazla azaldığı belirtilerek, "2021 yılı Ocak-Nisan döneminde kuraklık nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan enerji miktarı önceki yıllara göre yüzde 350 artmıştır. Bu tüketim artışı sadece yılın ilk dört ayında şirketimize 800 milyon TL ek yük getirmiştir. Mart 2021 itibarıyla 4,5 milyar lirayı aşan çiftçilerin elektrik borcu daha da artmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SUYUN VERİMLİ KULLANIMI VE ÜRÜN SEÇİMİ ÖNEMLİ HALE GELDİ

Depsaş Enerji'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yaşanan kuraklığın su kaynaklarının verimli kullanımını ve ürün seçimini çok daha önemli hale getirdiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Araştırmalarımız su kaynaklarının yüzde 70'inin tarımsal sulama amacıyla kullanıldığını gösteriyor. Bölgemizdeki su kaynaklarının zaten kısıtlı olduğunun bilincindeyiz, çiftçilerimize gerek verimli sulama yöntemleri gerekse de ürün seçimi konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca mısır ve pamuk gibi aşırı sulama gerektiren ürünler yerine farklı alternatif ürünlere yönelmelerini teşvik ediyoruz."

"BORÇLAR YÖNETİLEMEZ HALE GELİYOR"

Çiftçilerin vahşi sulamadan vazgeçerek damlama tekniğine yönelmelerinin maliyetleri büyük oranda düşüreceğini ifade eden Depsaş Enerji, uzun bir süredir birikmekte olan borçların, kuraklığın etkileri ile katlanarak büyüme ihtimaline dikkat çekti. Şirketten yapılan açıklamada, çiftçiler ve sulama birlikleri, biriken borçlarını ödemeye davet edildi. Su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Depsaş Enerji'nin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Ödenmeyen her bir fatura, sadece üzerimizdeki yükü daha da artırmakla kalmıyor, aynı zamanda özellikle Şanlıurfa ve Mardin'de uzun yıllardır biriken tarımsal sulama borçlarını yönetilemez hale getiriyor, uygulanan tarım modelini sürdürülemez hale getiriyor. Mart 2021 itibariyle tarımsal sulama abonelerinin şirketimize olan elektrik borçları 4,5 milyar lirayı aşmış durumdadır."

Şirket, çiftçileri ve sulama birliklerini biriken borçlarını ödemeye çağırarak, enerji tedariğinin durdurabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı