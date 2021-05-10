Depsaş Enerji'den çiftçi ve sulama birliklerine borç uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Depsaş Enerji'den çiftçi ve sulama birliklerine borç uyarısı

Depsaş Enerji'den çiftçi ve sulama birliklerine borç uyarısı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji), hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde biriken borçlarını ödemeyen çiftçi ve sulama birliklerinin enerji tedariğinin durdurulacağını bildirdi.

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji), hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde biriken borçlarını ödemeyen çiftçi ve sulama birliklerinin enerji tedariğinin durdurulacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ocak-nisan döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede tarımsal sulamada kullanılan enerji miktarının önceki yıllara göre yüzde 350 arttığı, bu tüketim artışının şirkete 800 milyon lira ek yük getirdiği ifade edildi.

Su kaynaklarının yüzde 70'inin tarımsal sulama amacıyla kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizdeki su kaynaklarının zaten kısıtlı olduğunun bilincindeyiz. Çiftçilerimize gerek verimli sulama yöntemleri gerekse de ürün seçimi konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca mısır ve pamuk gibi aşırı sulama gerektiren ürünler yerine farklı alternatif ürünlere yönelmelerini teşvik ediyoruz. Bunu bir hizmet ve sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bölgede tarımsal sulama ihtiyacı büyük oranda yer altından su motorları ile çekilerek karşılanıyor. Yer altı sularının kuraklık nedeniyle yıldan yıla azalması ise suya ulaşmak için daha derin kuyu açılmasını gerektiriyor. Bu durum daha fazla elektrik tüketimi ve yüksek enerji maliyeti anlamına geliyor."

Şirketin, peşin aldığı elektriği sabit fiyatlardan vadeli satan bir serbest piyasa şirketi olduğunun belirtildiği açıklamada, borçlarını ödememekte direnen çiftçilere elektrik tedariği sağlama imkanı kalmadığı bildirildi.

Açıklamada, çiftçiler ve sulama birliklerine biriken borçlarını ödeme çağrısı yapılarak, "Ödenmeyen her bir fatura, sadece üzerimizdeki yükü daha da artırmakla kalmıyor aynı zamanda özellikle Şanlıurfa ve Mardin'de uzun yıllardır biriken tarımsal sulama borçlarını yönetilemez hale getiriyor. Uygulanan tarım modelini sürdürülemez hale getiriyor. Mart 2021 itibariyle tarımsal sulama abonelerinin şirketimize olan elektrik borçları 4,5 milyar lirayı aşmış durumdadır. Bu sürecin bu şekilde sürmesine müsaade etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Demet Akalın İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Depsaş Enerji'den çiftçi ve sulama birliklerine borç uyarısı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:57:36. #1.16#

title