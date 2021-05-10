Depsaş Enerji'den çiftçi ve sulama birliklerine borç uyarısı

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji), hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde biriken borçlarını ödemeyen çiftçi ve sulama birliklerinin enerji tedariğinin durdurulacağını bildirdi.

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji), hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde biriken borçlarını ödemeyen çiftçi ve sulama birliklerinin enerji tedariğinin durdurulacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ocak-nisan döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede tarımsal sulamada kullanılan enerji miktarının önceki yıllara göre yüzde 350 arttığı, bu tüketim artışının şirkete 800 milyon lira ek yük getirdiği ifade edildi.

Su kaynaklarının yüzde 70'inin tarımsal sulama amacıyla kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizdeki su kaynaklarının zaten kısıtlı olduğunun bilincindeyiz. Çiftçilerimize gerek verimli sulama yöntemleri gerekse de ürün seçimi konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca mısır ve pamuk gibi aşırı sulama gerektiren ürünler yerine farklı alternatif ürünlere yönelmelerini teşvik ediyoruz. Bunu bir hizmet ve sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bölgede tarımsal sulama ihtiyacı büyük oranda yer altından su motorları ile çekilerek karşılanıyor. Yer altı sularının kuraklık nedeniyle yıldan yıla azalması ise suya ulaşmak için daha derin kuyu açılmasını gerektiriyor. Bu durum daha fazla elektrik tüketimi ve yüksek enerji maliyeti anlamına geliyor."

Şirketin, peşin aldığı elektriği sabit fiyatlardan vadeli satan bir serbest piyasa şirketi olduğunun belirtildiği açıklamada, borçlarını ödememekte direnen çiftçilere elektrik tedariği sağlama imkanı kalmadığı bildirildi.

Açıklamada, çiftçiler ve sulama birliklerine biriken borçlarını ödeme çağrısı yapılarak, "Ödenmeyen her bir fatura, sadece üzerimizdeki yükü daha da artırmakla kalmıyor aynı zamanda özellikle Şanlıurfa ve Mardin'de uzun yıllardır biriken tarımsal sulama borçlarını yönetilemez hale getiriyor. Uygulanan tarım modelini sürdürülemez hale getiriyor. Mart 2021 itibariyle tarımsal sulama abonelerinin şirketimize olan elektrik borçları 4,5 milyar lirayı aşmış durumdadır. Bu sürecin bu şekilde sürmesine müsaade etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel