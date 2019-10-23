Kuraklık Sigortasında ödemeler tamamlandı

23.10.2019 16:05

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda (İBKVS) saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının sona ermesini takiben hasar ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda (İBKVS) saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının sona ermesini takiben hasar ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde, üreticinin primine sağlanan yüzde 60 devlet desteği ile buğday, arpa, yulaf, tritikale, çavdar, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında uygulamada olan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında bu yıl 25 binin üzerinde poliçe tanzim edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl Türkiye genelinde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası saha gözlem ve verim tespitleriyle ile ilgili olarak sürdürülen titiz ve özverili bir sürecin ardından, kapsamdaki tüm ürünler için saha çalışmaları sona ermiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda, 23 ilin 57 ilçesinde, ürün bazında belirlenen ve poliçede yazılı olan ilçe bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu ilçelerdeki tüm sigortalı üreticiler hasar ödemesine hak kazanmış ve toplam 2.2 milyon TL hasar tazminatı ödemesi yapılmıştır. Konuyla ilgili tarsim.gov.tr kurumsal internet sitesinde yer alan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası sorgulama ekranından, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde, ilçe bazında sorgulama yapılabilmektedir.

Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili sistemlerine kayıt yaptırmalarını ya da kayıtlarını güncellemelerini, sonrasında ise yeni dönem ekilişleri ile ilgili tarım sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz".

(İHA)

Kaynak: İHA