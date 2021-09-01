KURAKLIK NEDENİYLE YÜZDE 30 VE ÜZERİ VERİM KAYBI YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK
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KURAKLIK NEDENİYLE YÜZDE 30 VE ÜZERİ VERİM KAYBI YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK

KURAKLIK NEDENİYLE YÜZDE 30 VE ÜZERİ VERİM KAYBI YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK
Habermetre - Haberler | Toplum

?Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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KURAKLIK NEDENİYLE YÜZDE 30 VE ÜZERİ VERİM KAYBI YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK - Haberler
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