Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere destek
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Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere destek

Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere destek - Haberler Ekonomi
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