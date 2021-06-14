Kuraklık nedeniyle tescilli Ardahan çiçek balında rekoltenin düşmesi bekleniyor

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltenin düşmesi bekleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltenin düşmesi bekleniyor.

Kentte ilkbaharın gelişiyle zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara götürülen kovanlarda organik olarak üretilen Ardahan çiçek balı, yörenin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alıyor.

Kendine özgü aromasıyla bilinen bal, ilde Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 785 arıcı tarafından 45 bin kovanda üretiliyor.

Arıcılar başta olmak üzere şehrin ekonomisine de katkı sunan balın rekoltesinde bu yıl havaların kurak gitmesi yüzünden çiçek ve polenin fazla olmaması sebebiyle düşüş öngörülüyor.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Halil Efendi Mahallesi'nde kendisine ait kovanlarda yaptığı inceleme yaptı. Evliyaoğlu, gazetecilere, arıcıların da bu yıl kuraklıktan etkilendiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle yörede bal rekoltesinin düştüğünü dile getiren Evliyaoğlu, "Sağım sezonuna yaklaşık bir ay kaldı ama elimizde bal yok, kovanlarda verim çok düşük. Normalde bir kovanda ortalama beklenen bal miktarı 17 kilogramdır ancak şu an bal yok." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh