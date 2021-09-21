Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu

Edirne'de son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri artıyor.

Edirne'de son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri artıyor.

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle nehirde son dönemlerin en düşük su seviyesi gözleniyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Su akşının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde uzamış ot öbekleri oluştu.

Daha önce su yüzeyini kaplayan su mercimeklerinin yerini bu ot öbekleri aldı.

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü Tunca Köprüsü civarında uzamış ot öbeklerinin yanı sıra kum adacıkları da gözleniyor.

Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu

Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu

Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu

Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere
Spor Hamit Altıntop Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Bekir Pakdemirli Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:01:18. #1.12#